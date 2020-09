Uganda Set to Open Entebbe International Airport Flights

The Director of Airports and Aviation Security for the Uganda Civil Aviation Authority (UCAA), Al-Hajj Eng. Sooma Ayub, reported that Phase 1 of passenger flights to Entebbe International Airport for the next 3 months will begin starting on October 1, 2020 to December 2020.

The Uganda Tourism Board is currently working on an evaluation by Safer Tourism Seal in preparation for getting ready to reopen their airports and the travel and tourism industry.

Notice was sent by the UCAA to the following carriers:

Air Tanzania

Brussels Airline

Emirates

Ethiopian Airlines

Fly Dubai

Kenya Airways

Qatar Airways

Royal Dutch Airlines

Rwanda Air

Tarco Aviation

Turkish Airlines

Uganda Airlines

The schedule is as follows:

Latest eTN Podcast



MONDAY

FLIGHT ORIGIN STA (HRS) A/c TYPE DEST, STO (HRS) FLIGHT Operator QR 1385 DOH 0720 8787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways KQ 578 NBO 08 45 E 90 0945 KQ578 Kenya Ainvays UR 361 BJM 1210 CRJ 900 BJM 0900 U R 360 Uganda Airlines UR 123 JUB 1315 CRJ900 JUB 0945 UR 122 Uganda Airlines UR 203 NEO 1300 CRJ900 NBO 1000 UR 202 Uganda Airlines TC 214 JRO 1405 Q 400 JRO 1445 TC 215 Air Tanzania KQS79 BGF 1630 E 90 NBO 1730 KQ578 Kenya Airways ET 334 ADD 1800 B 737-800 ADD 1845 ET 335 Ethiopia n Airlines UR 321 DAR 1825 CRI 900 DAR 1400 UR 320 Uganda Airlines QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Airways FZ 1619 DXB 2000 B 737-800 DXB 2100 1620 Fly Dubai WB 422 KGL 2100 B737/CRJ 900/Q4 KGL 21go wg 423 Rwanda Air KL 537 AMS / KGL 2230 A330-300 AMS 2330 KL 537 Royal Dutch Airlines

TUESDAY

FLIGHT ORIGIN STA (HRS) A/c TYPE DEST. STO (HRS) FLIGHT Operator TK 606 / KGL 0355 B 737-900 IST 0450 TK606 Turkish Airlines UR 521 MGQ 1220 CRI 900 MGQ 0630 UR 520 Uganda Airlines QR 1385 DOH 0720 8787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways KQ 420 Ngo 0850 E90 NBC) 0950 KQ421 Kenya Airways TQQ385 JUB 1210 B737-300 JUB 1300 TQQ386 Tarco Aviation UR 203 NBO 1300 CRJ 900 Ngo 1000 UR 202 Uganda Airlines EK 729 DXB 1500 B 777-200/300 DXB 1630 EK 730 Emirates Airlines ET 334 ADD 1800 B 737-800 ADD 1845 ET 335 Ethiopian Airlines QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Airways WB 422 KGL 2100 B737/CRJ 900/Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air

WEDNESDAY

FLIGHT ORIGIN STA (HRS) A/c TYPE DEST. STO (HRS) FLIGHT Operator SN 467 BRU / KGL 0155 A 330-300 BRU SN 471 Brussels QR 1385 DOH 0720 B787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways (Q 420 NBC) 08 50 E 90 NBO 0950 KQ 421 Kenya Airways UR 123 1315 CRJ 900 JUB 0945 UR 122 Uganda Airlines UR 203 NBO 1300 CRJ900 NBO 1000 UR 202 Uganda Airlines TC 214 JRO 1405 Q400 JRO 14 45 TC215 Air Tanzania ET 334 ADD 1800 B 737-800 ADD 1845 ET 335 Ethiopian Airlines UR 321 DAR 1825 CRI 900 DAR 1400 UR320 Uganda Airlines QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Airways FZ 1619 DXB 2000 B 737-800 DXB 2100 1620 Fly Dubai WB 422 KGL 2100 8737/CRJ 900/Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air SN 467 BRIJ / A 330 BRU 2359 SN 471 Brussels KL 535 AMS / KGL 2230 A330-300 AMS 2330 KL 535 Royal Dutch Airlines

THURSDAY

FLIGHT ORIGIN STA (HRS) A/c TYPE DEST. STO (HRS) FLIGHT Operator TK606 IST / KGL 0355 B 737-900 IST 0450 TK606 Turkish Airlines UR521 MGQ 1220 CRI 900 MGQ 0630 UR 520 Uganda Airlines QR 1385 DOH 0720 8787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways TQQ385 JUB 1210 B737-300 JUB 1300 TQQ386 Tarco Aviation UR 203 NBO 1300 CRJ900 NBO 1000 UR 202 Uganda Airlines EK 729 DXB 1500 B 777-200/300 DXB 1630 EK 730 Emirates Airlines ET 334 ADD 1800 B 737-800 ADD 1845 ET 335 Ethiopian Airlines QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR i 386 Qatar Airways KQ4i6 NBO 1950 E90 NBO 2050 KQ 417 Kenya Airways we 422 KGL 2100 B737/CRJ 900/Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air

FRIDAY

FLIGHT ORIGIN STA (HRS) MC TYPE DEST. STO (HRS) FLIGHT Operator MS 835 CAI / KGL 0520 B 737-800 CAI 0610 MS 835 Egypt Air QR 1385 DOH 0720 8787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways KQ578 NBO 0845 E 190 8GF 0945 KQ578 Kenya Airways EZ 1619 DXB 1000 B 737-800 DXB 1100 FZ 1620 Fly Dubai UR 361 8JM 1210 CRJ 900 BJM 0900 UR 360 Uganda Airlines UR 123 JUB 1315 CRJ 900 JUB 0945 UR 122 Uganda Airlines UR 203 NBC) 1300 CRJ 900 NBO 1000 UR 202 Uganda Airlines TC 214 JRO 1405 Q400 JRO 1445 TC 215 Air Tanzania EK 729 DXB 1500 B 777-200/300 DXB 1630 EK 730 Emirates Airlines KQ579 BGF 1630 E 190 NBC) 1730 KQ578 Kenya Airways UR 321 DAR 1825 CRJ900 DAR 1400 UR 320 Uganda Airlines ET 334 ADD 1800 g 737-800 ADD 1845 ET 335 Ethiopian Airlines QR 1386 KGL 1900 8787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Ainvays WB 422 KGL 2100 8737/CRJ 900/Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air KL 535 AMS / KGL 2230 A330-300 AMS 2330 KL 535 Royal Dutch Airlines

SATURDAY

FLIGHT ORIGIN STA (HRS) A/C TYPE DEST. STO (HRS) FLIGHT Operator SN 467 BRIJ/ KGL 0155 A 330 BW SN 471 Brussels KQ 418 NBO 0210 E90 NBO 0350 KQ 419 Kenya Airways TQQ385 JUB 1000 8737-300 JUB 1100 TQQ386 Tarco Aviation UR 203 Ngo 1300 CRJ900 NBO 1000 UR 202 Uganda Airlines ET 334 ADD 1800 g 737-800 ADD 1845 ET 335 Ethiopian Airlines SN 467 KGL A 330 BRU 2359 SN 471 Brussels WB 422 KGL 2100 B737/CRJ 900/Q4 KGL 2130 W8 423 Rwanda Air KL 537 AMS / KGL 2230 A330-200 AMS 2330 KL 537 Royal Dutch Airlines

SUNDAY

FLIGHT ORIGIN STA (HRS) A/CTYPE DEST. STD (HRS) FLIGHT REMARKS TK 606 IST / KGL 0355 B 737-900 IST 0450 TK606 TurkishAirlines MS 835 CAI / KGL 0520 B 737-800 0610 MS 835 Egypt Air QR 1385 DOH 0720 B787 KGL 0840 QR 1385 Qatar Airways FZ 1619 DXB 1000 B 737-800 DXB 1100 FZ 1620 Fly Dubai UR361 BJM 1210 CRJ 900 BJM 0900 UR 360 Uganda Airlines 521 MGQ 1220 CRJ 900 MGQ 0630 UR520 Uganda Airlines UR 203 NBO 1300 CRJ 900 NBO UR 202 Uganda Airlines UR 123 JUB 1315 CRJ900 JUB 0945 UR122 Uganda Airlines TC 214 JRO 1405 Q 400 JRO 1445 TC 215 Air Tanzania EK 729 DX8 1500 B 777-200/300 DBX 1630 EK 730 Emirates Airlines ET 334 ADD 1800 8 737-800 ADD 1845 ET 335 Ethiopia n Airlines UR 321 DAR 1825 CRJ 900 DAR 1400 UR 320 Uganda Airlines QR 1386 KGL 1900 B787 DOH 2010 QR 1386 Qatar Airways KQ 416 NBO 1950 ESO NBO 2050 KQ417 Kenya Air.vays WB 422 KGL 2100 B737/CRJ 900/Q4 KGL 2130 WB 423 Rwanda Air KL 535 AMS / KGL 2230 A 330200 AMS 2330 KL 535 Royal Dutch Airlines

#rebuildingtravel Uganda