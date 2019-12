Strong earthquake rocks Santiago del Estero, Argentina

Strong magnitude 6.0 earthquake struck Argentina‘s Santiago del Estero Province today.

Preliminary Earthquake Report:

Magnitude 6.0

Date-Time • 24 Dec 2019 16:43:33 UTC

• 24 Dec 2019 13:43:33 near epicenter

Location 26.973S 63.367W

Depth 560 km

Distances • 14.7 km (9.1 mi) WNW of El Hoyo, Argentina

• 120.0 km (74.4 mi) NW of Quimil�, Argentina

• 127.0 km (78.7 mi) NE of Santiago del Estero, Argentina

• 158.7 km (98.4 mi) ENE of Termas de R�o Hondo, Argentina

• 173.0 km (107.3 mi) NNW of A�atuya, Argentina

Location Uncertainty Horizontal: 9.8 km; Vertical 5.6 km

Parameters Nph = 110; Dmin = 572.4 km; Rmss = 0.61 seconds; Gp = 31°