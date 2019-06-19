No tsunami warning as strong earthquake rocks Papua New Guinea and Indonesia
Strong, magnitude 6.3 earthquake struck Papua New Guinea and Indonesia today.
Preliminary Report:
Magnitude 6.3
Date-Time • 19 Jun 2019 17:24:49 UTC
• 20 Jun 2019 02:24:49 near epicenter
Location 2.252S 138.404E
Depth 12 km
Distances • 250.7 km (155.4 mi) W of Abepura, Indonesia
• 259.2 km (160.7 mi) W of Jayapura, Indonesia
• 325.8 km (202.0 mi) W of Vanimo, Papua New Guinea
• 345.3 km (214.1 mi) ENE of Nabire, Indonesia
• 506.8 km (314.2 mi) ESE of Manokwari, Indonesia
Location Uncertainty Horizontal: 7.0 km; Vertical 3.4 km
Parameters Nph = 81; Dmin = 687.7 km; Rmss = 0.96 seconds; Gp = 58°